Polizeiinspektion Diepholz / --- Weyhe - Brand eines ...

--- Weyhe - Brand eines Mehrfamilienhauses ---

Diepholz - Durch einen Brand wurde am heutigen Mittag in Leeste, in der Rumpsfelder Heide, ein Mehrfamilienhaus stark beschädigt. Ein Nachbar und ein Hausbewohner entdeckten gegen 12.00 Uhr den Brand im Dach des Hauses. Der Nachbar alarmierte die Feuerwehr und der Bewohner holte die restlichen Bewohner aus den Wohnungen.

Als die Feuerwehr eintraf, schlugen die Flammen bereits aus dem Dach des Hauses. Der Feuerwehr gelang es erst nach Alarmierung weiterer Kräfte den Brand unter Kontrolle zu bringen. Vom Rettungsdienst wurden insgesamt 17 Personen betreut, davon erlitten 3 Personen leichte Rauchgasverletzungen, wovon 1 Person ins Krankenhaus nach Bremen gebracht wurde. Zwei Feuerwehrleute erlitten bei dem Einsatz leichte Verletzungen, konnten ihren Dienst aber fortsetzen.

Die Bewohner des Hauses wurden durch den Rettungsdienst und einem Seelsorger betreut. Sie alle finden erst einmal Unterschlupf bei Familienangehörigen bzw. Nachbarn.

Die Polizei hat erste Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Da die Feuerwehr noch mit Löscharbeiten beschäftigt ist, wurde die Brandstelle beschlagnahmt. Über die Schadenshöhe und die Brandursache können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

