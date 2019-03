Polizeiinspektion Diepholz / --- Weyhe - Erneute Sprengung eines ...

--- Weyhe - Erneute Sprengung eines Geldautomaten ---

Diepholz - Gegen 03.45 Uhr in der letzten Nacht haben erneut unbekannte Täter einen Geldautomaten gesprengt. Im Ortsteil Dreye, in der Dreyer Straße, haben die Täter einen in einem Pavillon untergebrachten Geldautomaten gesprengt. Durch die Wucht der Explosion wurde der Geldautomat zerstört die rückwärtige Tür herausgerissen. Im Bereich des Pavillons entstand ein Brand. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Mit allen verfügbaren Polizeistreifen aus dem Landkreis und den umliegenden Bereichen wurde eine sofortige Fahndung nach den Tätern eingeleitet. Zeugen hatten nach der Explosion mehrere Personen zu einem Pkw laufen sehen, der dann schnell flüchtete. Die Fahndung verlief bislang erfolglos. Am Pavillongebäude entstand durch die Explosion und das Feuer erheblicher Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und zunächst die Spuren am Tatort gesichert. Hinweise von Zeugen, die in der Nacht etwas beobachtet haben, nehmen die Polizei Weyhe, 0421 / 80660, und die Polizei Diepholz, 05441 / 9710, entgegen.

OTS: Polizeiinspektion Diepholz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68439 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68439.rss2

Rückfragen bitte an: Thomas Gissing Polizeiinspektion Diepholz Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104) Mobil: 0152/09480104 www.pi-dh.polizei-nds.de