Polizeiinspektion Diepholz / --- Zwei Verletzte bei Unfall in ...

Diepholz - Kirchdorf - Verkehrsunfall mit Verletzten

Bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Nachmittag im Kirchdorfer Ortsteil Scharringhausen wurden zwei Personen leicht verletzt. Gegen 14:10 Uhr wollte eine 22-jährige Frau aus Drebber mit ihrem PKW Mitsubishi in Scharringhausen nach links auf die Varreler Straße (Kreisstraße 20) abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 51-jährigen Frau aus Kirchdorf, die auf der Varreler Straße mit ihrem VW Golf unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge wurden beide Fahrzeugführerinnen leicht verletzt, ein Rettungswagen war vor Ort und brachte beide vorsorglich in ein Krankenhaus. Die beiden PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt beläuft sich der entstandene Sachschaden auf ca. 20.000 Euro.

Bruchhausen-Vilsen - Brokser Heiratsmarkt zu Ende

Die Polizei zieht auch von den letzten beiden Tagen eine überwiegend positive Bilanz. Ein Großteil der Marktbesucher hat sich mit guter Stimmung friedlich verhalten und war freundlich. Der Montag verlief aus polizeilicher Sicht bei guter Besucherfrequenz zunächst friedlich. Mit zunehmendem Alkoholkonsum gab es dann auch wieder Auseinandersetzungen. Die Polizei verzeichnete drei Körperverletzungen und einen Diebstahl, sie musste insgesamt 2 Personen einen Platzverweis erteilen. Der Letzte Tag begann traditionell früh um 07.00 Uhr mit dem Pferdemarkt. Der Markt war schon zu Beginn gut besucht. Mit zunehmender Alkoholisierung kam es dann auch zu vermehrten Straftaten. Insgesamt musste die Polizei 4 Körperverletzungen aufnehmen. Unter den knapp 20 Platzverweisen an dem Tag war auch eine Person, die ohne Grund Polizisten beleidigte. Ein Mann wurde in Gewahrsam genommen, weil er zunächst den Sicherheitsdienst mit Steinen beworfen hatte und später auch noch bei der Polizei Widerstand leistete. Zwei erwachsene Frauen wurden von der Polizei schlafend auf dem Gelände angetroffen. Trotz des alkoholisierten Zustandes konnten sie mit dem ÖPNV die Heimreise antreten.

Bruchhausen-Vilsen - Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Am Dienstag, 28.08.2018, zwischen 21 und 22:30 Uhr, zerschlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines Transporters, der in Marktplatznähe abgestellt war. Im Innenraum des Fahrzeuges hatten es die Diebe auf eine Plastiktüte abgesehen. Die Täter erbeuteten zudem eine Handtasche mit Portemonnaies. Zur Tatzeit waren die Geschädigten mit dem Abbau ihres Verkaufsstandes beschäftigt und bemerkten so den Einbruch in ihr Fahrzeug nicht. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Syke, 04242/9690.

Weyhe - Diebstahl aus Kfz

In der Gutenbergstraße in Dreye ist es in der Zeit von Freitag, 13 bis Dienstag 7:30 Uhr zu einem Einbruch in einen Daimler Transporter gekommen. Unbekannte Täter entfernten das Schloss der Ladetür eines Sprinters. Aus der Ladefläche wurden diverse neuwertige Schutzbekleidungsgegenständen, mechanische Handwerkzeuge, ein Handfeuerlöscher, sowie eine Sonnenbrille entwendet. Insgesamt ist ein Schaden von ca. 4000 Euro entstanden.

Weyhe und Stuhr - Unfallfluchten

Die erste Verkehrsunfallflucht gab es am Dienstag um 11:15 Uhr auf der Südumgehung in Dreye. Im Rahmen des Reißverschlussverfahrens von zwei - auf einspurig versuchte der Fahrer eines Nissan noch an dem Daimler eines 62-jährigen Weyhers vorbeizufahren. Dabei touchierte der Nissan den Daimler und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der beläuft sich auf 1500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Weyhe unter 0421/8066-0.

Mit leichten Verletzungen ist ein 73-jähriger Mann aus Stuhr am Montag in ein Krankenhaus verbracht worden. Gegen 10:30 Uhr befuhr ein gelbes Fahrzeug die Heiligenroder Straße, beim Abbiegen nach rechts in den fließenden Verkehr übersah die bis dahin unbekannte Fahrerin den von rechts auf dem Radweg kommenden Radfahrer. Es kam zu einer Kollision mit dem 73-jährigen Fahrradfahrer. Vor Eintreffen der Polizei entfernte sich die Unfallverursacherin von der Unfallstelle, meldete sich jedoch nachträglich bei der Polizei.

Am Dienstag konnte dank aufmerksamer Zeugen eine Unfallflucht aufgeklärt werden. Die bis dahin unbekannte Beteiligte beschädigte gegen 15.05 Uhr, beim Rückwärtsfahren einen Renault und verließ den Unfallort, ohne ihren Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Das Geschehen wurde von einem Zeugen beobachtet und so konnte die 81-jährige Verursacherin festgestellt werden. Ein Schaden in Höhe von 1000 Euro war entstanden.

