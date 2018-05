Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / ...

Lohne/Wietmarschen - Presseeinladung zum Spatenstich für den Neubau des SET-Stützpunktzes

Lohne/Wietmarschen - Sehr geehrte Damen und Herren, am Freitag, 25. Mai, wird um 16.30 Uhr der Spatenstich für den Neubau des Stützpunktes für systemisches Einsatztraining in Lohne / Wietmarschen erfolgen. Landesinnenminister Boris Pistorius und Landesfinanzminister Reinhold Hilbers werden, genau wie Inspektionsleiter Karl-Heinz Brüggemann und Polizeipräsident Bernhard Witthaut, gemeinsam mit weiterer Prominenz aus Verwaltung und Politik, bei der Veranstaltung zugegen sein. Interessierte PRESSEVERTRETER werden gebeten, sich am 25. Mai zu 16 Uhr auf dem Gelände der Autobahnpolizei, Alte Nordhorner Straße 1, 49835 Wietmarschen, einzufinden. Über Ihr Erscheinen und eine damit einhergehende Berichterstattung würden wir uns sehr freuen.

