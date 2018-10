Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / ...

Spahnharrenstätte - 60 Tonnen Schlacke gestohlen

Spahnharrenstätte - Bislang unbekannte Täter haben zwischen Freitagnachmittag und Samstagnachmittag rund 60 Tonnen Schlacke von einem Grundstück an der Straße Am Windpark gestohlen. Die Schlacke muss mit einem Radlader aufgenommen worden sein. Der Wert des Baustoffs liegt bei mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer (05952) 93 450 zu melden.

