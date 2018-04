Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Aschendorf - ...

Aschendorf - Nach Verkehrsunfall zwei Personen schwer verletzt

Aschendorf - Gestern kam es um 13:56 Uhr auf der Meppener Straße (B70) zu einem Zusammenstoß zweier Autos. Beide Fahrerinnen wurden dabei schwer verletzt. Die 20-jährige Fahrerin eines Suzuki Swift wollte aus der Görlitzer Straße auf die Meppener Straße nach links in Richtung Dörpen einfahren. Möglicherweise übersah sie hierbei die von links kommende und in Richtung Papenburg fahrende 61-jährige Fahrerin eines VW Beetle. Bei dem Zusammenstoß zogen sich die Fahrerinnen beider Autos schwere Verletzungen zu. Sie wurden in das Marienhospital in Papenburg eingeliefert. An beiden Autos entstand Totalschaden. Neben Feuerwehr und Rettungsdienst war die Straßenmeisterei zur Absperrung der B70 und Errichtung einer Umleitung eingesetzt.

