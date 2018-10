Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Aschendorf - ...

Aschendorf - Unfallflüchtiger Radfahrer gesucht

Aschendorf - Bereits am 25.September kam es auf der Emdener Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 15-jähriger Radfahrer sowie sein Begleiter befuhren den Radweg in Richtung Papenburg. Der Jugendliche aus Surwold wurde dabei von einem bislang unbekannten Radfahrer überholt, wobei sich beide Lenker berührten. Der 15-Jährige verlor die Kontrolle über sein Mountainbike und stürzte zu Boden. Er zog sich schwere Verletzungen zu, so dass eine stationäre Behandlung im Krankenhaus nötig war. Der Verursacher verlor durch den Zusammenstoß eine Fahrradtasche. Er hielt an, hob die Radtasche auf und entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern. Zeugen die Angaben zu dem Verursacher machen können werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 zu melden.

