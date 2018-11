Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Aschendorf - ...

Aschendorf - Zeugen nach Pkw-Bränden gesucht

Aschendorf - In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es in Aschendorf am Hilgenkamp und an der Bokeler Straße zu zwei Brandstiftungen an Autos gekommen. Ein Feuer konnte durch einen aufmerksamen Anwohner gelöscht werden. Der zweite Brand musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 85.000 Euro. Die Polizei Papenburg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise. Wem ist eine verdächtige Person oder ein Fahrzeug aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260. Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/4105671

