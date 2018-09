Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Bad Bentheim - ...

Bad Bentheim - Werkzeuge für 10000 Euro gestohlen

Bad Bentheim - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag in eine Firmenhalle an der Suddendorfer Straße eingedrungen. Sie brachen die Zugangstür auf und erbeuteten aus einem darin abgestellten Baufahrzeug Werkzeuge im Wert von etwa 10000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05922)9800 bei der Polizei Bad Bentheim zu melden.

