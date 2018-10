Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Bad Bentheim - ...

Bad Bentheim - Schmuck gestohlen

Bad Bentheim - Gestern Nachmittag kam es gegen 16:00 Uhr im Garten eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Frett zu einem Brand. Aus noch ungeklärter Ursache geriet ein Sofa in Brand, welches draußen vor einem Balkon einer Erdgeschosswohnung stand. Das Feuer griff auf das Balkongeländer über und beschädigte dieses. Ein Löscheinsatz der Feuerwehr aus Gildehaus war nicht mehr nötig, da Anwohner das Feuer bereits vollständig gelöscht hatten. Über die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist derzeit nichts bekannt. Neben 25 Einsatzkräften der Feuerwehr war ebenfalls das DRK aus Bad Bentheim vor Ort eingesetzt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Auch an dem Gebäude entstand kein weiterer Sachschaden.

