Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Bad Bentheim - ...

Bad Bentheim - Radfahrer betrunken auf der A30 unterwegs

Bad Bentheim - Zu einem sowohl kuriosen als auch gefährlichen Einsatz wurden Beamte der Autobahnpolizei Lingen am Freitagabend gerufen. Gegen 23.00 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer einen Radfahrer auf der A 30 in Richtung Niederlande zwischen den Abfahrten Nordhorn und Gildehaus. Die Beamten, die sich glücklicherweise in der Nähe befanden, trafen den Radfahrer mit seinem Pedelec auf der Autobahn an und begleiteten ihn auf einen nahegelegenen Parkplatz. Hier stellten sie fest, dass der 25-jährige Radfahrer mit 2,06 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Er wurde zur Polizeiwache verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Schüttorfer muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. / eot

