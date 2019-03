Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Bad Bentheim - ...

Bad Bentheim - Eigentümer eines Fahrrads gesucht

Bad Bentheim - Die Polizei sucht den Eigentümer eines Fahrrads. Es handelt sich um ein grauschwarzes Damenrad der Marke Giant mit 24-Gang-Kettenschaltung. Das Fahrrad wurde vermutlich am 21. Februar zwischen 22.00 Uhr und 23.15 Uhr am Sportgelände des TuS Gildehaus an der Straße Romberg gestohlen. Der Eigentümer wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (05922) 98 00 zu melden.

