Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Bad Bentheim - ...

Bad Bentheim - Versuchter Einbruch

Bad Bentheim - Bislang unbekannte Täter versuchten zwischen dem 1.März und gestern Nachmittag in ein Wohnhaus in der Lindenstraße einzudringen. An einer Tür wurden mehrere entsprechende Beschädigungen festgestellt. Es blieb bei einem Versuch, so dass die Täter leer ausgingen. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer (05922)9800 entgegen.

