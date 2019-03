Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Bad Bentheim - ...

Bad Bentheim - Einbruch in Wohnwagen

Bad Bentheim - Bislang unbekannte Täter sind zwischen dem 2. März und gestern an der Stockholmer Straße in einen Wohnwagen eingebrochen. Sie stahlen mehrere Gegenstände, darunter eine Sat-Anlage. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer (05922) 98 00 zu melden.

