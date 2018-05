Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Dörpen - ...

Dörpen - Unbekannte stehlen Minibagger und Stahlkette von Baustelle

Dörpen - Bislang unbekannte Täter stahlen in der Zeit von Freitagnachmittag 17 Uhr bis Samstagmorgen 8:30 Uhr von Baustellen in den Straßen Bärkenkamp und Dorenkamp einen Minibagger und eine Stahlkette. Der Minibagger war am Abend zuvor mit Originalschlüsseln im Zündschloss an der Baustelle in der Straße Bärkenkamp abgestellt worden. Die Täter schoben einige Absperrbarken zur Seite und fuhren mit dem Minibagger in unbekannte Richtung. Bei der Baustelle im Dorenkamp war eine Rüttelplatte mit einer Stahlkette gesichert. Die Stahlkette wurde gestohlen und die Rüttelplatte verblieb im Baustellenbereich, da sie unter einer weiteren Baumaschine verkeilt war. Der Gesamtschaden liegt bei circa 30.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04961/9260 bei der Polizei in Papenburg zu melden. /her

