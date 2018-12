Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Dörpen - ...

Dörpen - 37jähriger LKW-Fahrer mit 1,61 Promille unterwegs

Dörpen - Ein 37jähriger Mann aus Litauen fuhr am Dienstagmorgen mit einem LKW auf der Industriestraße zu einer dortigen Papierfabrik. Hier wollte er seinen LKW beladen. Ein aufmerksamer Mitarbeiter stellte bei dem Fahrer deutlichen Alkoholgeruch fest und rief die Polizei. Die hinzugerufenen Polizisten kontrollierten den Mann. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,61 Promille. Der Staatsanwalt ordnete eine Blutentnahme an. Sein litauischer Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Er wird sich in einem Strafverfahren für sein Handeln verantworten müssen.

