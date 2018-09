Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Dörpen - Zwei ...

Dörpen - Zwei Verletzte nach Unfall

Dörpen - Am Montagabend ist es auf der B70 in Höhe Dörpen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Gegen 21.30 Uhr wollte eine 20-jährige Frau aus Papenburg mit ihrem Opel Corsa nach links in die Nordlandallee abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Hyundai einer 28-jährigen Frau aus Westoverledingen. Es kam zum Zusammenstoß. Die Verursacherin wurde schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die 28-Jährige kam mit leichten Blessuren davon. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 21000 Euro geschätzt.

OTS: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104234 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104234.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Dennis Dickebohm Telefon: 0591 87 104 E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Polizeidienststelle.