Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Dohren - ...

Dohren - Ungewöhnlicher Einbruchsversuch

Dohren - Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zu Sonntag versucht, in ein Wohnhaus an der Andruper Straße einzudringen. Er klingelte gegen 1.50 Uhr an der Haustür. Ein 53jähriger Hausbewohner gab sich zu erkennen, ließ den Mann allerdings nicht ins Haus. Dieser brach daraufhin er eine Gartentür auf und versuchte anschließend ein rückwärtiges Fenster aufzuhebeln. Der Hauseigentümer hatte sich in der Zwischenzeit einen Nachbarn zu Hilfe geholt. Gemeinsam gelang es den beiden Männern, den Einbrecher zu vertreiben. Er flüchtete zu Fuß in Richtung Haselünne. Der Täter war dunkel gekleidet. Er trug eine schwarze Lederjacke und ein schwarzes Basecap. Der Mann sprach gebrochenes Deutsch und war möglicherweise alkoholisiert. Eine detaillierte Täterbeschreibung liegt aktuell nicht vor. Der Mann richtete am Tatort Schäden in Höhe von etwa 1750 Euro an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05931)9490 bei der Polizei Meppen zu melden.

