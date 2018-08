Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Dohren - Grüner ...

Dohren - Grüner VW T4 gesucht

Dohren - Am Dienstagnachmittag ist es an der Moorstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 16.40 Uhr war ein dunkelgrüner, stadteinwärts fahrender T4, auf die Gegenfahrbahn geraten. Ein entgegenkommender Lkw-Fahrer musste ausweichen, so dass er mit seinem Fahrzeug im Graben landete. Der Verursacher, ein älterer Mann mit grauem Haar, fuhr mit seinem T4 weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05931)9490 bei der Polizei Meppen zu melden.

