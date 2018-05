Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Emlichheim - ...

Emlichheim - Unfallflucht

Emlichheim - Am Samstag ist es in der Zeit von 14.30 bis 15.00 Uhr in Emlichheim auf dem Parkplatz des K&K Marktes an der Bahnhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Dabei wurde ein Auto, das auf dem Parkstreifen neben der Postfiliale parkte, im Bereich der Beifahrertür zerkratzt und leicht eingedellt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Emlichheim unter (05943) 92000 in Verbindung zu setzen. /mal

