Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Emlichheim - ...

Emlichheim - Brand in Holzheizkraftwerk

Emlichheim - Gestern Nachmittag ist der Motor eines Greifarms in einem Holzheizkraftwerk an der Neuerostraße in Brand geraten. Dadurch entzündeten sich auch auf dem Boden liegende Holzhackschnitzel. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Emlichheim und dem niederländischen Coevorden konnten den Brand löschen. Am Gebäude entstand kein Schaden. Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt.

