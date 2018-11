Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Emlichheim - ...

Emlichheim - Schwerer Unfall bei Straßenglätte

Emlichheim - Am Samstagmorgen ist es auf der Kanalstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 7.15 Uhr war ein 40-jähriger Mann aus Emlichheim mit seinem Kia Sportage in Richtung Georgsdorf unterwegs. In einer Kurve kam das Auto infolge von Straßenglätte nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend in einem Graben zum Stillstand. Der Fahrer musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Sachschadenshöhe ist noch nicht bekannt.

OTS: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104234 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104234.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Dennis Dickebohm Telefon: 0591 87 104 E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Polizeidienststelle.