Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Emsbüren - ...

Emsbüren - Einbruch in Firma

Emsbüren - Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Freitag auf ein Firmengelände an der Bechsteinstraße ein. Nachdem sie zunächst einen Zaun durchtrennten, verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle und den dortigen Büroräumen. Die Täter erbeuteten Bargeld sowie diverse Elektrogeräte für mehrere tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 in Verbindung zu setzen.

