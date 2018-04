Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Emsbüren - ...

Emsbüren - Zigarettenautomat aufgebrochen

Emsbüren - Bislang unbekannte Täter haben am frühen Samstagmorgen zwischen 3.15 und 3.30 Uhr einen Zigarettenautomaten vor einem Blumenladen an der Bahnhofstraße aufgebrochen. Sie entwendeten daraus eine bislang unbekannte Menge an Zigarettenschachteln. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05977)929210 bei der Polizei Meppen zu melden.

