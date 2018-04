Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Emsbüren - ...

Emsbüren - Dieselkraftstoff entwendet

Emsbüren - In der Nacht zu Sonntag stahlen bislang unbekannte Täter eine größere Menge Dieselkraftstoff aus einem Traktor. Dieser stand auf einem Gelände an der Straße Elbergen. Ein Teil des Kraftstoffes war augenscheinlich ausgelaufen und wurde durch die Feuerwehr Emsbüren gebunden und anschließend aufgenommen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 400 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emsbüren unter der Rufnummer (05903)214 in zu melden.

