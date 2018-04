Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Emsbüren - ...

Emsbüren - Unfallflucht auf der Autobahn

Emsbüren - Am Dienstagnachmittag ist es gegen kurz nach 14 Uhr auf der A31 Höhe Emsbüren zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Fahrer eines weißen VW Passat befand sich auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Oberhausen, als ein schwarzer SuV der Marke Nissan plötzlich vom Haupt- auf den Überholfahrstreifen zog. Der Passatfahrer musste eine Vollbremsung einleiten und ausweichen. In Höhe des Rastplatzes "Bergler Feld" überfuhr er dabei ein Verkehrsschild. Der Nissanfahrer fuhr unerlaubt weiter. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0591)87715 mit der Autobahnpolizei Lingen in Verbindung zu setzen.

