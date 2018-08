Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Emsbüren - ...

Emsbüren - Schwerer Unfall auf der A31 unter Alkoholeinfluss

Emsbüren - Am späten Freitagnachmittag gegen 17:30 Uhr befuhr eine 41-jährige Frau aus Borken mit ihrem BMW die Autobahn 31 in Richtung Norden. Nach erstem Stand der Ermittlungen kam sie dabei zwischen den Abfahrten Emsbüren und Lohne während des Überholens aufgrund von Alkoholeinfluss nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Im Anschluss gerät sie auf den Hauptfahrsteifen und fährt dort auf den Pkw mit Wohnwagen eines 45-jährigen Niederländers auf, der im weiteren Verlauf ebenfalls mit der Mitelschutzplanke kollidiert. Danach überschlägt sich der Wagen der 41-jährige Frau mehrmals und kommt rechtsseitig in der Berme zum Stehen. Die Unfallverursacherin wird dabei schwer verletzt. Die Autobahn war für den Einsatz der Rettungskräfte zeitweise voll gesperrt. /hue

