Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Emsbüren - ...

Emsbüren - Schiffsunfall in Schleuse

Emsbüren - Am Donnerstagvormittag ist es an der Schleuse Hesselte am Dortmund-Ems-Kanal zu einem Schiffsunfall gekommen. Der polnische Führer eines Tankmotorschiffs wollte von Meppen kommend in Richtung Rheine in die Schleuse einfahren. Dabei versäumte er es den höhenverstellbaren Fahrstand weit genug herunterzufahren, so dass es zu einem Zusammenstoß mit einem sogenannten Stoßbalken kam. Der Fahrstand wurde dabei erheblich beschädigt und der Schiffsführer zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Lingen gefahren. Am Fahrstand entstand ein Schaden von etwa 25.000 Euro. Das Tankmotorschiff konnte später durch einen weiteren Binnenschiffer aus der Schleuse manövriert werden. Der Schiffsverkehr wurde für ungefähr eine Stunde mäßig behindert. Das zuständige Wasserschiffsamt erhielt Kenntnis und wird vor Ort die weiteren Maßnahmen einleiten.

