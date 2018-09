Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Emsland / ...

Emsland / Grafschaft Bentheim - Überfälle auf Spielotheken heute Thema bei Aktenzeichen XY

Emsland / Grafschaft Bentheim - In der Sendung "Aktenzeichen XY" wird heute Abend eine Serie von Überfällen auf Spielotheken im Emsland und der Grafschaft Bentheim gezeigt. Seit 2016 haben zwei Männer Spielhallen in Salzbergen, Meppen, Nordhorn, Lathen und Bad Rothenfelde überfallen. Dabei erbeuteten sie mehr als 150.000 Euro. Die Männer sind etwa 30 Jahre alt und sportlich. Einer der Täter trug bei den Überfällen ein auffälliges Basecap. Die Polizei erhofft sich durch die Ausstrahlung im Fernsehen neue Hinweise auf die Täter. Die Sendung "Aktenzeichen XY" läuft heute Abend um 20.15 Uhr im ZDF. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer (0591) 87 0 zu melden.

