Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Engden - ...

Engden - Wohnungseinbruch

Engden - Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Freitag, 12.00 Uhr und Samstag, 14.30 Uhr, in ein Gehöft an der Straße Woesten Diek in Engden ein. Es wurden etwa 100 Euro Bargeld, eine Münzsammlung und ein Flachbildfernseher gestohlen. Die Schadenshöhe wird auf etwa 6000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter (05922) 9800 zu melden. /mal

