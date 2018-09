Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Esterwegen - ...

Esterwegen - Überfall auf Kirmes vorgetäuscht

Esterwegen - Nachdem ein 56-jähriger Mann bei der Polizei angegeben hatte, am Kirmes-Montag überfallen worden zu sein, hat er jetzt eingeräumt gelogen zu haben. Er hatte zunächst behauptet, gegen 17.15 Uhr von einem unbekannten Täter vor den Toiletten am Sportplatz attackiert und ausgeraubt worden zu sein. Er hatte den aufnehmenden Beamten gegenüber eine äußerst detaillierte Beschreibung des Täters abgegeben. Wie sich nun herausstellte, hatte das vermeintliche Opfer die Geschichte frei erfunden. Er war reumütig bei der Polizei in Esterwegen erschienen und hatte den Vorfall richtiggestellt. Er wird sich nun selbst in einem Verfahren wegen des Vortäuschens einer Straftat verantworten müssen. Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/4065393

