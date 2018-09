Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Freren - ...

Freren - Gartenmauer angefahren

Freren - Am frühen Sonntagmorgen ist es an der Finkenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 5 Uhr war dort ein in Richtung Internatstraße fahrendes Auto nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Gartenmauer geprallt. Der bislang unbekannte Verursacher fuhr anschließend weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05977)929210 bei der Polizei Spelle zu melden.

