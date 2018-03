Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Geeste - ...

Geeste - Grundstückszaun beschädigt

Geeste - Zwischen Samstag, 23.00 Uhr und Sonntag, 12.00 Uhr, kam es in der Straße Am Berghof in Geeste-Dalum zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Holzzaun einer dortigen Grundstücksumrandung beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Meppen unter (05931) 9490 entgegen. /mal

