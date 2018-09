Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Geeste - ...

Geeste - Wohnungseinbruch

Geeste - Ein bislang unbekannter Täter ist gestern gegen 13.00 Uhr in ein Wohnhaus an der Kirschenstraße eingebrochen. Er schlug eine Türscheibe ein und durchsuchte das Gebäude. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Ein Zeuge beobachtete wie der Täter das Gebäude verließ. Darüber hinaus beobachteten Zeugen einen verdächtigen PKW in der Nähe. Es könnte sich um einen Renault Megane gehandelt haben. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer (05931) 949 0 zu melden.

OTS: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104234 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104234.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Inga Graber Pressestelle Telefon: 0591 87 203 E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Polizeidienststelle.