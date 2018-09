Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Getelo / ...

Getelo / Neuenhaus - Versuchter Aufbruch zweier Zigarettenautomaten

Getelo / Neuenhaus - Bislang unbekannte Täter haben zwischen dem 2. und 12. September versucht, zwei Zigarettenautomaten am Dorfgemeinschaftshaus an der Ringstraße in Getelo und an der Grenzstraße in Grasdorf aufzubrechen. Beute machten sie keine. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05921)3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.

