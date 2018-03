Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Halle/Neuenhaus ...

Halle/Neuenhaus - Vier Verletzte nach Unfall

Halle/Neuenhaus - Am Freitagabend ist es auf der Ootmarsumer Straße zu einem Verkehrsunfall mit vier verletzten Beteiligten gekommen. Eine 22jährige Frau aus Nordhorn war gegen 21.10 Uhr mit ihrem VW Passat in Richtung Ootmarsum unterwegs. Als sie an der Kreuzung Dalenhoek nach links abbiegen wollten, reagierte eine hinter ihr fahrende Niederländerin zu spät und fuhr mit ihrem VW Golf auf den Passat auf. Die 28jährige Unfallverursacherin wurde dabei schwer verletzt. Die Passatfahrerin und zwei ihrer drei Mitfahrerinnen wurden jeweils leicht verletzt. Der entstandene Sachschadeen wird auf etwa 13000 Euro geschätzt.

