Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Handrup - ...

Handrup - Mädchen von Hund gebissen

Handrup - Bereits am 20. August wurde ein junges Mädchen an der Straße Am Kloster von einem Hund gebissen. Die Schülerin lief gegen 12.30 Uhr auf dem Gehweg, als ihr ein Mann mit weißem Vollbart und einer Cappy entgegenkam. Er führte einen mittelgroßen braunen Hund an der Leine spazieren. Unvermittelt biss das Tier dem Mädchen ins Bein. Der Hundehalter und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05904)1770 bei der Polizei Lengerich zu melden.

OTS: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104234 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104234.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Dennis Dickebohm Telefon: 0591 87 104 E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Polizeidienststelle.