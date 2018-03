Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Haren - ...

Haren - Geisterfahrer gestoppt

Haren - Die Autobahnpolizei Lingen hat am Donnerstagmorgen einen Geisterfahrer aus dem Verkehr gezogen, bevor es zu einem Unglück kommen konnte. Der 74jähriger Mann aus Nordrhein-Westfalen war nach einer Pause auf dem A31-Rastplatz Hebel, in Höhe Haren, irrtümlich mit seinem VW Golf falsch auf die Autobahn aufgefahren. Er war in Richtung Emden unterwegs, nutzte dafür aber die Fahrbahn in Richtung Oberhausen. Im Baustellenbereich kurz vor der Anschlussstelle Lathen, konnte er dann von einer Funkstreife der Autobahnpolizei Lingen gestoppt werden. Glücklicherweise kam es während der kurzen Irrfahrt zu keinerlei Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer. Im Rahmen der Personalienaufnahme des 74jährigen stellten die Beamten dann fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl zum Ableisten einer Ersatzfreiheitsstrafe vorlag. Er wurde festgenommen und in die JVA Lingen eingeliefert.

