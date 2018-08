Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Haren - ...

Haren - Unfallflucht / Zeugen gesucht

Haren - Am frühen Donnerstagabend ereignete sich in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr in der Gartenstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem dort geparkten Pkw und einem bislang unbekannten Unfallverursacher. Bei dem beschädigten Pkw handelt es sich um einen Opel Insignia. An dem Pkw des Geschädigten entstand dabei am Radkasten des linken Vorderreifens ein Schaden in Höhe von etwa 500,- Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Haren unter der Telefonnummer 05932-72100 zu melden. /hue

OTS: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104234 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104234.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Dennis Dickebohm Telefon: 0591 87 104 E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Polizeidienststelle.