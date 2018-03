Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Haren - Auto ...

Haren - Auto zerkratzt

Haren - Am Donnerstag in der Zeit von 07:00-17:45 Uhr zerkratzte bislang unbekannter Täter mit einem Gegenstand die Beifahrerseite eines Nissan Qashqai. Das Auto stand auf einem Hof an der Emsstraße. Der Schaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer (05932)72100 zu melden.

