Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Haren - Einbruch ...

Haren - Einbruch in Hotelzimmer

Haren - Zwischen 10:00 - 20:30 Uhr des gestrigen Tages drangen bislang unbekannte Täter in ein Gästezimmer eines Hotels an der Wesuweer Straße ein. Die Täter gelangten durch eine verschlossene Terrassentür in das Zimmer und stahlen die Jacke eines Hotelgastes. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer (05932)72100 zu melden.

