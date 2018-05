Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Haren - Mehrere ...

Haren - Mehrere Wohnmobile aufgebrochen

Haren - Unbekannte Täter drangen am Samstag zwischen 0.00 Uhr und 8.30 Uhr in insgesamt drei Wohnmobile auf dem Gelände des MSC Rütenbrock an der Straße Peterdose-Ost in Haren ein. Aus den Wohnmobilen wurden Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendet. Bei einem vierten Wohnmobil blieb es beim Versuch. Mögliche Tatzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Haren unter der Rufnummer (05932) 72100 in Verbindung zu setzen. /mal

