Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Haren - Opel ...

Haren - Opel Mokka angefahren

Haren - Bereits am 4.Mai ist auf dem Parkplatz an der Straße "An der Tenge" am Freizeitzentrum Dankern zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwischen 14 und 19 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz abgestellter, silberner Opel Mokka angefahren und hierbei im Heckbereich beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05932)72100 bei der Polizeistation Haren (Ems) zu melden.

