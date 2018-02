Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Haren - Volvo ...

Haren - Volvo beschädigt

Haren - Am Mittwoch in der Zeit von 17:00-17:20 Uhr kam es auf dem Edeka-Markt am Brinkerweg zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen dort abgestellten blau/grünen Volvo an der hinteren rechten Fahrzeugseite. Eine Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer (05932)72100 zu melden.

