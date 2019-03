Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Haren - Werkzeug ...

Haren - Werkzeug gestohlen

Haren - Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Donnerstag Zutritt zu dem Gelände eines Hähnchenmaststalls in der Straße Haar. Dort brachen sie einen Bauwagen auf und stahlen Werkzeug. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Haren unter der Rufnummer (05932)72100 in Verbindung zu setzen.

