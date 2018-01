Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Haselünne - ...

Haselünne - Versuchter Einbruch in Obergeschosswohnung

Haselünne - Bislang unbekannte Täter haben am Donnerstagmorgen versucht, in eine Wohnung an der Kolpingstraße einzudringen. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten sie zwischen 10.30 und 12 Uhr über einen Hinterhof auf das Dach eines zu dem Wohngebäude gehörenden Anbaus. Sie versuchten dort ein auf Kipp stehendes Fenster zur dahinter liegenden Wohnung aufzubrechen. Nachdem ihnen dies nicht gelungen war, flüchteten sie vom Tatort. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05961)955820 bei der Polizei Haselünne zu melden.

