Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Haselünne - ...

Haselünne - Autofahrer überfallen

Haselünne - Ein bewaffneter Angreifer hat gestern Morgen in der Bonhoefferstraße einen Autofahrer überfallen. Der Mann setzte sich gegen 5.45 Uhr in seinen PKW. Kurz darauf setzte sich ein unbekannter Angreifer auf den Rücksitz. Er bedrohte den Fahrer mit einer Pistole und forderte ihn auf, ruhig zu bleiben. Weil das Opfer sich noch nicht angeschnallt hatte, gelang ihm die Flucht. Der 53-jährige brachte sich bei Nachbarn in Sicherheit, diese riefen die Polizei. Der Angreifer konnte unerkannt entkommen. Er soll ca. 25 Jahre alt gewesen und dunkel gekleidet sein. Der Mann sprach akzentfreies hochdeutsch. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer (05931) 949 0 zu melden.

