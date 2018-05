Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Haselünne - ...

Haselünne - Versuchter Geschäftseinbruch

Haselünne - Zwischen Freitag, 17.00 Uhr und Samstag, 8.00 Uhr, versuchten unbekannte Täter die Eingangstür zu einem Geschäft am Hopfenmarkt in Haselünne aufzuhebeln und in das Geschäft einzubrechen. An der Tür entstand ein Sachschaden von etwa 250 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Haselünne unter der Rufnummer (05961) 955820 in Verbindung zu setzen. /mal

OTS: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104234 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104234.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Pressestelle Telefon: 0591 / 87-0 E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Polizeidienststelle.