Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Haselünne - ...

Haselünne - Handy und IPad vom Gartentisch gestohlen

Haselünne - Am Samstagnachmittag gelangte gegen 14:00 Uhr ein bislang unbekannter Täter auf die Terrasse eines Einfamilienhauses im Piusweg. Während sich die Anwohner für einige Minuten im Haus befanden, wurde von dem Gartentisch ein Handy sowie ein IPad gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Haselünne (05961) 955820 in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104234 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104234.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Ines Kreimer Pressesprecherin Telefon: 0591 87 - 204 E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Polizeidienststelle.