Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Haselünne - ...

Haselünne - Einbruch in Vereinsgebäude des Haselünner Sportvereins

Haselünne - Gestern Nachmittag kam es gegen 15:50 Uhr auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes K&K an der Meerstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein dort abgestellter grauer VW Golf wurde durch einen bislang unbekannten Autofahrer beschädigt. Das verursachende Auto fuhr nach dem Unfall in Richtung Kolpingstraße davon. Hierbei soll es sich möglicherweise um eine helle Limousine gehandelt haben. An dem VW entstand ein Schaden an der Beifahrerseite sowie am hinteren linken Radkasten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haselünne unter der Rufnummer (05961)955820 zu melden.

